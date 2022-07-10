Ледяхов о Промесе против «Зенита»: «Выглядел слабо, уже давно не феерит. Не такой быстрый и резкий, как прежде»

высказался об игре хавбека «Спартака» с (0:4).

— От Промеса в Суперкубке ждали большего?

— С чего бы? Он уже давно не феерит. Вот и сейчас выглядел слабо. Вспыхнул лишь на первых минутах, когда «Спартак» еще пытался навязать сопернику борьбу и бежал вперед, да в концовке зашевелился — при счете 0:3.

— Бердыев считает, что Промес уже едет с ярмарки.

— Так и есть. Вспомните, какой это был игрок, когда уезжал в Европу. И каким вернулся... Небо и земля!

— В чем Промес уступает самому себе пятилетней давности?

— В физике. Он уже не такой быстрый и резкий, как прежде. Впрочем, любому футболисту будет сложно проявить свои лучшие качества, когда тренеры в клубе меняются каждые полгода, – сказал экс-игрок .

Абаскаль пытался сыграть с «Зенитом» в свой футбол. В этом хорошая и плохая новости для «Спартака»