Почеттино простился с «ПСЖ»: «Мы вместе наслаждались удивительными моментами и большими победами. Гордимся тем, что стали чемпионами Франции»

прокомментировал увольнение с поста главного тренера «ПСЖ».

«Я хочу пожелать всем в «ПСЖ» всего самого лучшего в будущем: владельцам, руководству, игрокам, всему персоналу и болельщикам.

Нассер, я хочу сказать спасибо за то, что вы дали мне возможность снова стать частью семьи «ПСЖ».

Мы вместе наслаждались удивительными моментами и большими победами, и наш тренерский штаб, как и всегда, извлечет уроки из полученного опыта, чтобы продолжить развиваться.

Мы гордимся тем, что стали чемпионами Франции в клубе, который так много значил для меня и моей семьи, когда я был здесь игроком и капитаном, а теперь и тренером», – написал аргентинец.

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