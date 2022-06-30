Почеттино и его штаб получат от «ПСЖ» 10 млн евро за увольнение. Документы подписаны

«ПСЖ» уладил вопрос о компенсации нынешнему тренерскому штабу за увольнение.

По сведениям L’Equipe, главный тренер согласился на сумму, близкую к 10 млн евро. В нее входят также деньги, положенные его ассистентам.

Сегодня стороны подписали все необходимые документы, теперь клуб готов завершить трудовые отношения с аргентинцем.

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