Почеттино и его штаб получат от «ПСЖ» 10 млн евро за увольнение. Документы подписаны

Теги ПСЖ лига 1 Франция Маурисио Почеттино Кристоф Гальтье деньги Футбол

«ПСЖ» уладил вопрос о компенсации нынешнему тренерскому штабу за увольнение.

По сведениям L’Equipe, главный тренер Маурисио Почеттино согласился на сумму, близкую к 10 млн евро. В нее входят также деньги, положенные его ассистентам.

Сегодня стороны подписали все необходимые документы, теперь клуб готов завершить трудовые отношения с аргентинцем.

«ПСЖ» возглавит Кристоф Гальтье, покинувший «Ниццу».

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