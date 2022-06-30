Почеттино и его штаб получат от «ПСЖ» 10 млн евро за увольнение. Документы подписаны

«ПСЖ» уладил вопрос о компенсации нынешнему тренерскому штабу за увольнение.
По сведениям L’Equipe, главный тренер Маурисио Почеттино согласился на сумму, близкую к 10 млн евро. В нее входят также деньги, положенные его ассистентам.
Сегодня стороны подписали все необходимые документы, теперь клуб готов завершить трудовые отношения с аргентинцем.
«ПСЖ» возглавит Кристоф Гальтье, покинувший «Ниццу».
Журналист-расследователь нашел много грязи о «ПСЖ»: фальшивые автографы, влияние Гвардиолы и ненависть к Леонардо