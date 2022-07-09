«Мартинс вернулся, куда и обещал... На «Газпром Арену». «Спартак» обыграл пост хавбека о «возвращении в задницу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) стадионы Кристофер Мартинс Перейра брань контент Футбол

«Спартак» пошутил о возвращении Кристофера Мартинса Перейры. 

Московский клуб выложил фотографию полузащитника, находящегося на «Газпром Арене», где сегодня пройдет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»

«Крис Мартинс вернулся, куда и обещал... На «Газпром Арену»!» – говорится в сообщении красно-белых. 

Ранее хавбек «Спартака» анонсировал скорое возвращение в Россию следующей фразой: «Все в порядке, я скоро вернусь в задницу». Через несколько минут футболист изменил пост. В клубе предположили, что дело в онлайн-переводчике.

Мартинс, перешедший в «Спартак» в январе, никогда не играл на «Газпром Арене».

Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени. 

«Скоро вернусь в задницу» – так Мартинс анонсировал камбэк в «Спартак». Либо подвел онлайн-переводчик, либо разыграли партнеры (от этого страдал Жиго)

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