«Скоро вернусь в задницу». Мартинс анонсировал возвращение в Россию с ошибкой, в «Спартаке» предположили, что дело в онлайн-переводчике

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс курьезно ошибся в соцсетях.
Игрок из Люксембурга анонсировал скорое возвращение в Россию следующей фразой: «Все в порядке, я скоро вернусь в задницу». Через несколько минут футболист изменил пост.
В «Спартаке» прокомментировали инцидент.
– Бывает, но самое главное, что все быстро за три минуты исправил. Может быть, это был какой-то пранк, мы все узнаем, когда Мартинс вернется.
– Может быть, ему стоит пройти ликбез по русскому языку по возвращении в Россию?
– Он знает много иностранных языков. Могу предположить, что в этот раз он использовал онлайн-переводчик. Слова «назад» и «задница» однокоренные. Видимо, дело в этом.
Самое главное, что Мартинс имел добрые намерения, хотел на русском языке успокоить болельщиков, что важнее. Суть важнее формы. Получилось, посмеялись, ну и ладно, все хорошо, – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.