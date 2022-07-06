«Скоро вернусь в задницу». Мартинс анонсировал возвращение в Россию с ошибкой, в «Спартаке» предположили, что дело в онлайн-переводчике

Полузащитник курьезно ошибся в соцсетях.

Игрок из Люксембурга анонсировал скорое возвращение в Россию следующей фразой: «Все в порядке, я скоро вернусь в задницу». Через несколько минут футболист изменил пост.

В «Спартаке» прокомментировали инцидент.

– Бывает, но самое главное, что все быстро за три минуты исправил. Может быть, это был какой-то пранк, мы все узнаем, когда Мартинс вернется.

– Может быть, ему стоит пройти ликбез по русскому языку по возвращении в Россию?

– Он знает много иностранных языков. Могу предположить, что в этот раз он использовал онлайн-переводчик. Слова «назад» и «задница» однокоренные. Видимо, дело в этом.

Самое главное, что Мартинс имел добрые намерения, хотел на русском языке успокоить болельщиков, что важнее. Суть важнее формы. Получилось, посмеялись, ну и ладно, все хорошо, – сказал пресс-атташе «Спартака» .