Бердыев об уходе легионеров из РПЛ: «Всего несколько игроков влияют – за исключением «Зенита». Промес с базара идет уже»

Курбан Бердыев высказался об отъезде легионеров из российских клубов.
– Отъезд легионеров. Как действовать тренерам?
– Назови легионеров, которые влияют на команду, кроме Нобоа.
– Клаудиньо, Малком, Барриос.
– «Зенит» убираем, это отдельная тема.
– В «Спартаке» Мозес и Промес.
– Промес с базара идет уже.
– Крыховяк.
– Вернулся – да, но в каком состоянии? Тот ли этот Крыховяк?
Есть всего несколько футболистов, которые влияют. За исключением «Зенита», потому что там на голову выше.
– В какой команде русский блок влияет сильно?
– То же самое, тишина.
– Получается, у нас сейчас нет интересных футболистов?
– Футболистов для чего? Для хорошей игры на европейском уровне? Таких очень мало. Для чемпионата России – много, – сказал в интервью «Коммент.Шоу» экс-тренер «Рубина», сейчас работающий в иранском «Тракторе».
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