Бердыев об уходе легионеров из РПЛ: «Всего несколько игроков влияют – за исключением «Зенита». Промес с базара идет уже»

высказался об отъезде легионеров из российских клубов.

– Отъезд легионеров. Как действовать тренерам?

– Назови легионеров, которые влияют на команду, кроме Нобоа.

– Клаудиньо, Малком, Барриос.

– убираем, это отдельная тема.

– В Мозес и Промес.

– Промес с базара идет уже.

– Крыховяк.

– Вернулся – да, но в каком состоянии? Тот ли этот Крыховяк?

Есть всего несколько футболистов, которые влияют. За исключением «Зенита», потому что там на голову выше.

– В какой команде русский блок влияет сильно?

– То же самое, тишина.

– Получается, у нас сейчас нет интересных футболистов?

– Футболистов для чего? Для хорошей игры на европейском уровне? Таких очень мало. Для чемпионата России – много, – сказал в интервью «Коммент.Шоу» экс-тренер «Рубина», сейчас работающий в иранском «Тракторе».

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