Клопп об уходе Минамино: «Потрясающий профессионал, талант, идеальное отношение к делу, менталитет победителя. Мечта тренера, честно говоря»

похвалил , перешедшего в «Монако».

«Непросто видеть, что Таки уходит, но это отличный переход, который он полностью заслуживает.

Потрясающий профессионал, талантливый футболист. Он полон тепла как человек, вызывает у всех положительные эмоции. Мечта тренера, честно говоря.

Уверен, найдутся те, кто скажут, что наш союз не сработал. Те, кто так думает, – ошибаются. Я не согласен.

Он делал нас лучше каждый день – не только в матчах, в которых он играл, но и на каждой тренировке. Идеальное отношение к делу, менталитет победителя.

Знаю, что он добьется большого успеха в «Монако». Уверен, что мы будем смотреть за этим со смесью радости и зависти, как он прогрессирует и процветает там», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Монако» купил Минамино у «Ливерпуля» за 15+3 млн евро. Японец подписал контракт до 2026-го