Клопп об уходе Минамино: «Потрясающий профессионал, талант, идеальное отношение к делу, менталитет победителя. Мечта тренера, честно говоря»

Юрген Клопп похвалил Такуми Минамино, перешедшего в «Монако».
«Непросто видеть, что Таки уходит, но это отличный переход, который он полностью заслуживает.
Потрясающий профессионал, талантливый футболист. Он полон тепла как человек, вызывает у всех положительные эмоции. Мечта тренера, честно говоря.
Уверен, найдутся те, кто скажут, что наш союз не сработал. Те, кто так думает, – ошибаются. Я не согласен.
Он делал нас лучше каждый день – не только в матчах, в которых он играл, но и на каждой тренировке. Идеальное отношение к делу, менталитет победителя.
Знаю, что он добьется большого успеха в «Монако». Уверен, что мы будем смотреть за этим со смесью радости и зависти, как он прогрессирует и процветает там», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
«Монако» купил Минамино у «Ливерпуля» за 15+3 млн евро. Японец подписал контракт до 2026-го