Клопп о переходе Рэмзи: «У Кэлвина огромный потенциал. Он атлетичный, умный, уверенный в себе»

Защитник Кэлвин Рэмзи прокомментировал подписание контракта с .

«Я просто в восторге, сбылась мечта оказаться здесь. Играть за «Абердин» уже было исполнением мечты, а перейти, возможно, в самый большой клуб мира – огромное достижение. С нетерпением жду возможности показать болельщикам, на что я способен», – заявил Рэмзи.

«Мы очень довольны, у Кэлвина огромный потенциал. Ему сейчас лишь 18 лет, а он уже провел приличное число матчей в основном составе. Он атлетичный, умный, уверенный в себе, обладает хорошими техническими навыками и, что всегда очень важно, стремится учиться. Мы оба будем терпеливо работать вместе», – сказал главный тренер мерсисайдцев .

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