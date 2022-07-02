Гендиректор «Зенита»: «Иван и Мантуан прибудут между 14 и 16 июля. Рассматриваем кандидатов на усиление в центр защиты»

Гендиректор «Зенита» рассказал, когда Иван и Мантуан приедут в расположение команды.

Сине-бело-голубые получили от вратаря Ивана Куарезму и хавбека Густаво Мантуана в обмен на форварда Юри Алберто.

«Они прибудут в расположение между 14 и 16 июля. Дело не в количестве, что обменяли одного игрока на двух, а в качестве.

Мы получили разностороннего футболиста, который играет не только в атаке, но он также выступал в защите, у нас уже есть [Алексей] Сутормин, который играет в защите и полузащите. Этот игрок обладает разнообразием, был и остается одним из самых талантливых игроков Бразилии, ему всего 21 год. С нетерпением ждем в Петербурге.

Что касается вратаря, то он тоже один из самых перспективных игроков вратарской линии Бразилии. Ему, конечно, было тяжело конкурировать с легендарным голкипером «Коринтианса». Поэтому он с удовольствием воспользовался возможностью проявить себя в «Зените».

В линии полузащиты и нападения уже не будет приобретений. Но мы рассматриваем кандидатов на усиление на позицию центрального защитника.

Есть вероятность, что после приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены», – сообщил .

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