Гендиректор «Зенита» исключил отъезд Мантуана и Ивана в течение сезона: «Это закреплено юридически»

Гендиректор «Зенита» заявил, что бразильские новички не смогут приостановить аренду в клубе.
Накануне сине-бело-голубые получили от «Коринтианс» вратаря Ивана Куарезму и хавбека Густаво Мантуана в обмен на форварда Юри Алберто.
— Соглашение с Мантуаном и Иваном исключает их отъезд в течение этого сезона?
— Они точно никуда не уедут, если «Зенит» этого не захочет. Это закреплено юридически, – сказал Александр Медведев.
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