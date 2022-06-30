Гендиректор «Зенита» исключил отъезд Мантуана и Ивана в течение сезона: «Это закреплено юридически»

Гендиректор «Зенита» заявил, что бразильские новички не смогут приостановить аренду в клубе.

Накануне сине-бело-голубые получили от вратаря Ивана Куарезму и хавбека Густаво Мантуана в обмен на форварда Юри Алберто.

— Соглашение с Мантуаном и Иваном исключает их отъезд в течение этого сезона?

— Они точно никуда не уедут, если этого не захочет. Это закреплено юридически, – сказал .

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