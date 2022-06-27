Глушаков об Абаскале: «Не надо его душить. Может, у него получится, и «Спартак» завоюет чемпионство»

Денис Глушаков высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».
«Я раньше не слышал об Абаскале. Меня уже ничем не удивишь. Посмотрим, как будет налажен тренировочный процесс, не надо на него давить, душить, человек приехал в страну, его назначили главным тренером.
Если себя проявит, будет на коне, если оступится, как обычно у нас в России — под одну гребенку всех. Объективно надо смотреть на вещи. Может быть, у него получится, и «Спартак» завоюет чемпионство, — сказал экс-хавбек «Спартака», а ныне игрок «Химок».