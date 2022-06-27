Глушаков об Абаскале: «Не надо его душить. Может, у него получится, и «Спартак» завоюет чемпионство»

высказался о назначении главным тренером «Спартака».

«Я раньше не слышал об Абаскале. Меня уже ничем не удивишь. Посмотрим, как будет налажен тренировочный процесс, не надо на него давить, душить, человек приехал в страну, его назначили главным тренером.

Если себя проявит, будет на коне, если оступится, как обычно у нас в России — под одну гребенку всех. Объективно надо смотреть на вещи. Может быть, у него получится, и «Спартак» завоюет чемпионство, — сказал экс-хавбек , а ныне игрок «Химок».