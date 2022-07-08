Куман о де Йонге: «Чтобы стать лучше, «Барсе» нельзя продавать таких игроков. Френки хочет остаться»

не советует «Барселоне» продавать полузащитника Френки де Йонга.

Сообщалось, что футболист сборной Нидерландов может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Я много общаюсь Френки я в курсе его ситуации. Он хочет остаться в «Барселоне», таковы его намерения. Это все, что я знаю.

Слухов много, о я считаю, что «Барса» всегда оставляет в команде лучших и покупает лучших. Чтобы стать лучше, нельзя продавать таких игроков как де Йонг», – сказал бывший тренер «блауграны» во время турнира по гольфу в Барселоне.

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