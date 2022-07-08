Куман о де Йонге: «Чтобы стать лучше, «Барсе» нельзя продавать таких игроков. Френки хочет остаться»

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Френки де Йонг Футбол

Роналд Куман не советует «Барселоне» продавать полузащитника Френки де Йонга.

Сообщалось, что футболист сборной Нидерландов может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Я много общаюсь Френки я в курсе его ситуации. Он хочет остаться в «Барселоне», таковы его намерения. Это все, что я знаю.

Слухов много, о я считаю, что «Барса» всегда оставляет в команде лучших и покупает лучших. Чтобы стать лучше, нельзя продавать таких игроков как де Йонг», – сказал бывший тренер «блауграны» во время турнира по гольфу в Барселоне.

Переход Де Йонга в «МЮ» тормозит долг «Барсы». Она должна Френки 20 млн евро 😱

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные