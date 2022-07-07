Чистяков читает Sports.ru: «Посматриваю, люблю. Там приходят практически все главные новости»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сообщил, что читает Sports.ru.
– Где ты берешь футбольные новости?
– Sports.ru. Еще в телеграме – по-моему, «Первый спорт» называется.
Посматриваю, уведомления приходят. Там все хорошие новости приходят, практически все главные. Еще в инстаграме смотрю – именно про переходы. А так – на Sports.ru читаю, люблю.
– Тебе еще надо два телеграма: «Рашен Football» и ZenitCafe – два лучших телеграм-канала о «Зените».
– Потом мне скажете, я подпишусь.
– Нас читает Сергей Семак.
– Да? Обязательно, – сказал Чистяков.