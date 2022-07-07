Чистяков читает Sports.ru: «Посматриваю, люблю. Там приходят практически все главные новости»

Защитник сообщил, что читает .

– Где ты берешь футбольные новости?

– Sports.ru. Еще в телеграме – по-моему, «Первый спорт» называется.

Посматриваю, уведомления приходят. Там все хорошие новости приходят, практически все главные. Еще в инстаграме смотрю – именно про переходы. А так – на Sports.ru читаю, люблю.

– Тебе еще надо два телеграма: «Рашен Football» и ZenitCafe – два лучших телеграм-канала о «Зените».

– Потом мне скажете, я подпишусь.

– Нас читает .

– Да? Обязательно, – сказал Чистяков.