«Барса» может купить Тальяфико у «Аякса» за 5 млн евро, если сорвется трансфер Алонсо из «Челси»

Защитник Николас Тальяфико может покинуть «Аякс» и продолжить карьеру в .

Как сообщает Marca, каталонцы сохраняют интерес к футболисту, подписание которого рассматривали зимой. Они считают аргентинца запасным вариантом на случай, если не удастся укрепить левый фланг обороны из .

Тальяфико уже сообщил «Аяксу», что собирается покинуть команду, и амстердамцы будут готовы продать его за 5 млн евро.

В прошлом сезоне 29-летний игрок провел 22 матча в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аякс» так бурно раскупают, что клуб занервничал и повысил ценники: уже минус пять игроков, могут уйти еще четверо