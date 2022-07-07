Клаудиньо: «Матч со «Спартаком» давно в голове. Хочу к титулу РПЛ добавить победу в Суперкубке»

Клаудиньо высказался о матче «Зенита» со «Спартаком» за 9 июля.

– Честно говоря, думаю о матче со «Спартаком» с того дня, как вернулся в Петербург из отпуска. Это общий для всех настрой, потому что нам предстоит очень важный матч. Первый официальный в сезоне, борьба за титул. Конечно, это уже давно в моей голове.

– До вас доходили новости по поводу реакции на то, что матч пройдет в Петербурге?

– Да. Не знаю, что тут можно прокомментировать. Ребята мне рассказывали, что «Зенит» не раз играл подобные матчи со столичными командами в Москве. Считаю, где бы ни проходила встреча, надо просто выходить и все решать на поле.

– Как вы в принципе относитесь к играм за Суперкубок: для вас это выставочный матч, шоу, битва за титул?

– Совершенно точно никаких настроений по поводу «выставочного матча». Это матч за трофей. А любой из них в свою очередь всегда ценен.

Если вы говорите о шоу для болельщиков, тогда тем более надо побеждать и радовать их очередным кубком.

Но вообще нет таких матчей, на которые ты выходишь, чтобы просто сыграть. Ты всегда настроен на победу. Субботний Суперкубок не исключение. Очень хочу к титулу чемпиона России добавить титул обладателя Суперкубка, – сказал полузащитник «Зенита».

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