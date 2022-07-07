«Химки» подписали Митрюшкина на 2 года и представили вратаря как немецкого шпиона

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Голкипер Антон Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и вернулся в РПЛ.

26-летний футболист заключил контракт с «Химками». Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Подмосковный клуб представил трансфер с помощью ролика, в котором Митрюшкин выступает в роли немецкого шпиона, который должен объединить усилия с другим разведчиком – главным тренером «Химок» Сергеем Юраном (он играл в Германии за «Фортуну» и «Бохум»).

Также в видео упоминается «шведский агент 007» Йордан Ларссон, покинувший «Спартак».

В прошлом сезоне вратарь провел 5 матчей во втором немецком дивизионе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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