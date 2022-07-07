«Химки» подписали Митрюшкина на 2 года и представили вратаря как немецкого шпиона

Голкипер Антон Митрюшкин покинул дрезденское и вернулся в .

26-летний футболист заключил контракт с «Химками». Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Подмосковный клуб представил трансфер с помощью ролика, в котором Митрюшкин выступает в роли немецкого шпиона, который должен объединить усилия с другим разведчиком – главным тренером «Химок» (он играл в за «Фортуну» и «Бохум»).

Также в видео упоминается «шведский агент 007» Йордан Ларссон, покинувший «Спартак».

В прошлом сезоне вратарь провел 5 матчей во втором немецком дивизионе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.