«Амкал» и победитель Медиалиги могут получить уайлд-кард на участие в Кубке России.

и победитель Медиалиги могут получить уайлд-кард на участие в Кубке России.

Об этом рассказал и.о. главы РПЛ Александр Алаев, который сегодня покинул аналогичный пост в ФНЛ.

«Рассматриваем вариант дать победителю Медиалиги и «Амкалу» уайлд-кард на участие в Кубке России», – передает слова Алаева корреспондент Ярослав Сусов.

Полуфинал Медиалиги в пике смотрели 122 тысячи. Ее матчи популярнее игр клубов РПЛ

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток