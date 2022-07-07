«Амкал» и победитель Медиалиги могут получить уайлд-кард на участие в Кубке России

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«Амкал» и победитель Медиалиги могут получить уайлд-кард на участие в Кубке России.

Об этом рассказал и.о. главы РПЛ Александр Алаев, который сегодня покинул аналогичный пост в ФНЛ.

«Рассматриваем вариант дать победителю Медиалиги и «Амкалу» уайлд-кард на участие в Кубке России», – передает слова Алаева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Полуфинал Медиалиги в пике смотрели 122 тысячи. Ее матчи популярнее игр клубов РПЛ

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток

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