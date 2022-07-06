Мовсисян о бане российских спортсменов: «Позорное решение. Ничего не делаешь – и тебя отстраняют»

Экс-форвард сборной Армении Юра Мовсисян высказался об отстранении России от турниров.

– Россия, в отличие от Армении, отстранена от международных турниров. Как вы относитесь к спортсменам, которые будут менять гражданство, чтобы продолжать выступать?

– Ты знаешь, что ты русский спортсмен, и выступаешь за другую страну – это будет правильно? Нет.

Я надеюсь, что скоро россиян допустят до соревнований и каждый спортсмен сможет представлять свою страну на международной арене. Пойти и выступать за другую страну – это как-то странно будет.

– Российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Насколько это правильное решение?

– Это совсем не правильное решение, спортсмены ни при чем. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, очень позорное решение.

Я надеюсь, что скоро снимут отстранения. Это неправильно: ты ничего не делаешь – и тебя отстраняют, – заявил Мовсисян.