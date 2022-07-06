Адебайор о бане российских клубов и сборной: «Это нечестно. Игроки ни в чем не виноваты»

Эммануэль Адебайор высказался о санкциях против российского футбола.
— Российские клубы и сборную забанили в Европе. Справедливо?
— Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего.
Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.
— По-вашему мнению, как долго это продлится?
— Не знаю — это же ФИФА. Сейчас мы просто молимся, чтобы происходящее побыстрее закончилось и наступил мир, в котором все смогут быть счастливы и наслаждаться жизнью, – сказал экс-форвард «Арсенала» и «Тоттенхэма».