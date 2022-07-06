Адебайор о бане российских клубов и сборной: «Это нечестно. Игроки ни в чем не виноваты»

высказался о санкциях против российского футбола.

— Российские клубы и сборную забанили в Европе. Справедливо?

— Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего.

Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.

— По-вашему мнению, как долго это продлится?

— Не знаю — это же . Сейчас мы просто молимся, чтобы происходящее побыстрее закончилось и наступил мир, в котором все смогут быть счастливы и наслаждаться жизнью, – сказал экс-форвард «Арсенала» и «Тоттенхэма».