Аэропорт Ливерпуля пошутил о Роналду: «Не терпится покинуть Манчестер? У нас можно вылететь в Мюнхен, Лиссабон, Париж или Рим»

В твиттере аэропорта Ливерпуля появилась шутка, касающаяся форварда Криштиану Роналду.
Сообщалось, что португалец намерен уйти из «Манчестер Юнайтед», если клуб получит хорошее предложение.
«Не терпится покинуть Манчестер, но хочется избежать очередей?
Мы с радостью приглашаем Криштиану Роналду в аэропорт, где все быстрее, проще и дружелюбнее и откуда можно вылететь в Мюнхен или Лиссабон рейсом Lufthansa либо в Париж или Рим рейсом Ryanair», – сказано в записи.
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