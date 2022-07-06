Аэропорт Ливерпуля пошутил о Роналду: «Не терпится покинуть Манчестер? У нас можно вылететь в Мюнхен, Лиссабон, Париж или Рим»

В твиттере аэропорта Ливерпуля появилась шутка, касающаяся форварда .

Сообщалось, что португалец намерен уйти из , если клуб получит хорошее предложение.

«Не терпится покинуть Манчестер, но хочется избежать очередей?

Мы с радостью приглашаем Криштиану Роналду в аэропорт, где все быстрее, проще и дружелюбнее и откуда можно вылететь в Мюнхен или Лиссабон рейсом Lufthansa либо в Париж или Рим рейсом Ryanair», – сказано в записи.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба