Хавбек «Гэлакси» Клештан о стрельбе в Иллинойсе: «Конгресс, сделайте что-нибудь. В наших детей стреляют, а правительство ничего не делает»

Футболист МЛС призвал Конгресс США к действиям на фоне массовой стрельбы на День независимости.

В понедельник 22-летний Роберт Кримо начал стрелять из винтовки во время парада по случаю Дня независимости в США в пригороде Чикаго, штат Иллинойс.

Пять человек погибли на месте, двое скончались позднее в больницах, еще 24 человека получили ранения.

После матча с «Монреалем» (4:0) хавбек «Гэлакси» на послематчевой пресс-конференции отказался говорить о матче, вместо этого выступив с речью о происшествии.

«Я буду очень краток и не буду отвечать ни на какие вопросы об игре. Я не шучу. Меня тошнит от того, что сегодня произошло в Иллинойсе. Думаю, нам нужно поговорить о контроле над оружием. Вы, ребята, можете написать об игре, если хотите, но мне вообще насрать.

Это болезненный, порочный цикл, который повторяется снова и снова, и мы ничего с этим не делаем. И от этого меня тошнит.

Конгресс, сенаторы, если кто-то слышит это, – сделайте что-нибудь. В наших детей стреляют, мы говорим: «Наши соболезнования», и это ничего не дает. Потом мы пишем об этом в социальных сетях, и это ничего не дает. Потом наше правительство ничего не делает. А потом кого-то снова подстрелят.

Так что это отстой. Меня это взбесило, даже не могу думать ни о чем другом… Я даже не знаю, что сказать. Я не политик, я человек. Я боюсь за своих детей, когда они идут в школу, и меня это бесит.

И я думаю, что если вас это не бесит и вы не хотите новых законов об оружии в этой стране, то с вами что-то не так. Так что, думаю, это все, что я должен сказать», – заявил Клештан.

Ранее Сенат и палата представителей США одобрили 80-страничный законопроект о контроле над оборотом оружия. Законопроект разработали после того, как в мае в США произошли два массовых убийства.