Мацуев о Fan ID: «Я буду оформлять. Он во всем мире используется, закон есть закон»

намерен оформить паспорт болельщика для посещения матчей .

«Я буду оформлять Fan ID, так как других возможностей пойти на стадион нет. Не могу пропустить футбольный матч своей любимой команды!

Я всегда говорил, что к этому вопросу надо относиться деликатно. Он как раз связан с болельщиками, для которых футбол и существует.

Прекрасно понимаю, что такое Fan ID. Во всем мире используется паспорт болельщика. В этом есть польза. На стадион могут приходить семьи с детьми.

Если идет такой большой протест фанатов, здесь надо включать дипломатические навыки и искать какие-то выходы, а не просто рубить с плеча.

Наша задача – заполнять стадионы, как это было на финале кубка. В чемпионате России и так тошно, потому что он станет не самым ярким из-за отъезда легионеров.

Надо делать все возможное, чтобы больше болельщиков приходили на стадион. Лично я пойду делать паспорт болельщика – закон есть закон», – сказал пианист, заслуженный артист России.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись