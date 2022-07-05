Мацуев о Fan ID: «Я буду оформлять. Он во всем мире используется, закон есть закон»

Денис Мацуев намерен оформить паспорт болельщика для посещения матчей «Спартака».
«Я буду оформлять Fan ID, так как других возможностей пойти на стадион нет. Не могу пропустить футбольный матч своей любимой команды!
Я всегда говорил, что к этому вопросу надо относиться деликатно. Он как раз связан с болельщиками, для которых футбол и существует.
Прекрасно понимаю, что такое Fan ID. Во всем мире используется паспорт болельщика. В этом есть польза. На стадион могут приходить семьи с детьми.
Если идет такой большой протест фанатов, здесь надо включать дипломатические навыки и искать какие-то выходы, а не просто рубить с плеча.
Наша задача – заполнять стадионы, как это было на финале кубка. В чемпионате России и так тошно, потому что он станет не самым ярким из-за отъезда легионеров.
Надо делать все возможное, чтобы больше болельщиков приходили на стадион. Лично я пойду делать паспорт болельщика – закон есть закон», – сказал пианист, заслуженный артист России.
Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура
Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись