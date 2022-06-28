Футболистка «Барсы» Путельяс о деньгах в мужском футболе: «Это пузырь, который лопнет. Не думаю, что условия в женском футболе будут соответствовать»

Алексия Путельяс считает, что финансовая составляющая мужского футбола – это пузырь.

«Я не думаю, что [женский футбол] когда-либо будет соответствовать условиям, которые есть в мужском футболе, потому что мне кажется, что это пузырь, который лопнет.

Но мы много лет слышали, что он [женский футбол] не генерирует выручку, а теперь он генерирует. Это еще один аргумент, который мы опровергли», – сказала капитан женской команды «Барселоны» и обладательница «Золотого мяча»-2021 в интервью Vogue España.