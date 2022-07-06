Магомед Оздоев: «Россия – нефутбольная страна. Во многих регионах нет возможности заниматься – на Дальнем Востоке 8 месяцев зима»

считает Россию нефутбольной страной.

– Можно ли сказать, что детско-юношеский футбол в России сейчас в упадке?

– Так и есть. Отъехав 100 километров из Москвы, ты это увидишь. В России, кроме как у московских команд, «Зенита» и «Краснодара», больше нет нормальных академий. Окей, базу построить можно, но главное – тренерские кадры.

Профессия детского тренера очень недооценена в России. В академиях не хватает качественных специалистов, но при этом все очень скептически начали относиться к старому поколению детских тренеров. Их заменяют 25-летними пацанами, которые футбол знают только по книжке. Такой тренер никогда не объяснит ребенку, как правильно бить по мячу. А тренер старого поколения увидит в ребенке потенциал, который не увидит даже тренер клуба .

– Многие академии ведь еще привозят тренеров из Испании.

– Они никогда не дадут уровень. Иностранцы не знают местного менталитета, быта и традиций. Простой пример: когда я играл в «Рубине», к нам приехал диетолог из Испании. Он сразу начал устанавливать свои правила: жирное нельзя, борщ нельзя и так далее. Я ему говорю: «Друг, ты не понимаешь – ты приехал в регион, где уже в октябре -20 градусов. Тут люди едят жирное, чтобы не замерзнуть».

Он не понял, что мы не в Испании, не в условной Валенсии, где люди могут круглый год есть гаспачо, чтобы охладиться. И это аукнулось – десять футболистов получили травму задней поверхности бедра в период с сентября по декабрь.

– Какие еще проблемы ты видишь в нашем футболе?

– У нас огромная страна. Но у нас очень мало футболистов, потому что Россия – нефутбольная страна. Люди из многих регионов чисто физически не имеют возможности заниматься футболом. Как парень с Дальнего Востока будет заниматься футболом, если там восемь месяцев зима?

– Нужны манежи.

– Правильно. Нужно создавать инфраструктуру, чтобы по всей стране футболом занимались не один миллион детей, а тридцать, – сказал бывший полузащитник .