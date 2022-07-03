Оздоев о предложениях: «Есть из России и из-за рубежа. Всегда была мечта попробовать себя в Европе»

объяснил, почему после ухода из еще не нашел новый клуб.

«Я взял паузу для размышления. Хочу подумать, что вообще хочу видеть от своей карьеры.

Хочется получить новый вызов. Я почти пять лет играл в «Зените», теперь пришла пора попробовать что-то новое.

Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи. В ближайшее время приму окончательное решение.

У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определенные вещи будет тяжело исполнить. Но попробовать все равно хочется.

Если говорить про Россию, то хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места. Когда 4 года подряд становишься чемпионом, привыкаешь, хочешь постоянно побеждать. Уход из «Зенита» был моим осознанным выбором», – сказал хавбек.

Переезд в Саудовскую Аравию – не приоритет для Оздоева, несмотря на более выгодные предложения. Он интересен 2 саудовским и 3 турецким клубам