Робби Фаулер: «Слова Салаха о том, что он останется, – угроза. Он говорит: давайте деньги или теряйте меня бесплатно. Мо заслужил зарплату как у Роналду, Лукаку, де Брюйне и Санчо»

Робби Фаулер высказался о переговорах «Ливерпуля» и Мо Сахала по новому контракту.

«После ухода Садио Мане я должен признаться, что заинтригован развитием событий в ситуации с новым контрактом .

Я не буду притворяться, что знаю, что происходит, но ясно, что ответ таков: ничего особенного. И это оставляет так много вопросов без ответа.

Очевидно одно: клуб провел несколько очень четких, точных и бесстрастных расчетов с Мане. В апреле ему исполнится 31 год, он уже много отбегал и просил получить огромный контракт как один из лучших игроков в мире. Я не виню его за это. На данный момент Мане равен практически любой звезде мирового уровня, и он справедливо хотел этого признания, учитывая, что это последний крупный контракт в его карьере.

Однако «Ливерпуль», очевидно, провел аналитику – что, к их чести, они делают очень хорошо – и решил, что продажа Мане ради покупки Дарвина Нуньеса и сохранения структуры зарплат – правильное решение для клуба. Напрашивается вопрос, какие расчеты они провели в отношении Салаха?

Опять же, я не знаю всех ответов, но мне ясно, что они не будут нарушать структуру зарплат, чтобы удержать его. Если бы они были готовы к этому, это бы уже произошло. Но послушайте, я не могу винить Салаха за то, что он хочет получить большую зарплату, как и Мане. Он обладатель «Золотой бутсы» Премьер-лиги, он футболист года и входит в первую тройку претендентов на получение «Золотого мяча».

Какую зарплату получает игрок, входящий в тройку лучших в мире? Он, очевидно, считает, что это больше, чем предлагает . Но если мой старый клуб проводит сложные расчеты, то и Салах тоже – а это никогда не может быть точной наукой. Я думаю, что его слова о том, что независимо от того, что произойдет с его контрактом, он останется на «Энфилде» в следующем сезоне, были явной угрозой.

Вот что он говорит: давайте деньги или теряйте меня бесплатно. Что, опять же, достаточно справедливо. Это его право. Он знает, что за последние несколько лет он заслуживает той же зарплаты, что и Кевин де Брюйне, , Джейдон Санчо и , у которых самые большие зарплаты в », – написал Фаулер в колонке для Mirror.

В этом сезоне 30-летний вингер забил 31 гол и отдал 15 передач в 51 матче за клуб во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Мо Салах: «Я точно остаюсь на следующий сезон, это ясно»