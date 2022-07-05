Газинский не проходил медосмотр для ЦСКА и не вел с ним переговоры: «Первый раз об этом слышу»

Юрий Газинский утверждает, что не проходил медосмотр с целью присоединиться к ЦСКА.
– Первый раз об этом слышу. Я не проходил медосмотр.
– Вы сейчас ведете с кем-то переговоры?
– Да, ведем переговоры с клубами.
– ЦСКА не входит в этот список?
– Давайте пока без конкретики. Я первый раз от вас услышал эту информацию.
– Из ваших слов следует, что с ЦСКА переговоров не вели?
– Не вел.
– Когда определится ваше будущее?
– Я жду информации, как и вы, – сказал бывший хавбек «Краснодара».
Газинский интересен ЦСКА. Хавбек прошел медосмотр, но клуб еще не решил, подписывать ли его