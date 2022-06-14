Сон Хын Мин стал лицом бренда Burberry

Сон Хын Мин стал амбассадором известного модного бренда.
Нападающий «Тоттенхэма» начал сотрудничество с британской компанией Burberry, которая производит одежду, аксессуары и парфюмерию.
«Мы с гордостью приветствуем Сон Хын Мина, звезду южнокорейского футбола и лучшего бомбардира Премьер-лиги, в качестве нашего нового посла бренда», – говорится в сообщении Burberry.
«Хочу, чтобы он был на 10 процентов лучше». У Сона самый строгий отец-тренер – звездная болезнь точно мимо
Фото: официальный твиттер Burberry