Сон Хын Мин стал лицом бренда Burberry

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Сон Хын Мин стал амбассадором известного модного бренда.

Нападающий «Тоттенхэма» начал сотрудничество с британской компанией Burberry, которая производит одежду, аксессуары и парфюмерию.

«Мы с гордостью приветствуем Сон Хын Мина, звезду южнокорейского футбола и лучшего бомбардира Премьер-лиги, в качестве нашего нового посла бренда», – говорится в сообщении Burberry.

«Хочу, чтобы он был на 10 процентов лучше». У Сона самый строгий отец-тренер – звездная болезнь точно мимо

Фото: официальный твиттер Burberry

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