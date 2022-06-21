Полиция обязала 12 мужчин, оскорблявших Сона на почве расизма, принести ему письменные извинения

В Британии понесли наказание мужчины, оскорблявшие хавбека .

Как передает Sky Sports, в мае 2021 года по подозрению в разжигании ненависти на расовой почве полиция задержала в Англии и Уэльсе 12 человек, оставлявших адресованные южнокорейцу сообщения в твиттере. Возраст задержанных – от 20 до 63 лет.

Правоохранительные органы воспользовались возможностью так называемого общественного урегулирования, в соответствии с которым инцидент считается исчерпанным, если никто не пострадал, а нарушители принесли извинения.

Все 12 мужчин попросили у Сон Хын Мина прощения в письменной форме.

«Хочу, чтобы он был на 10 процентов лучше». У Сона самый строгий отец-тренер – звездная болезнь точно мимо