«Факел» заявил «Волгоград-Арену» как резервный стадион. Команда может играть на нем в случае неполадок на своем стадионе

в случае неполадок на стадионе будет проводить домашние матчи в Волгограде.

Воронежский клуб заявил «Волгоград-Арену» в качестве резервного стадиона на чемпионат России, сообщает «РБ Спорт». На ней команда может провести несколько матчей в случае краткосрочных неполадок на своем стадионе.

Ранее РФС сообщил о том, что стадион профсоюзов в Воронеже получил сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории, который позволяет принимать матчи . Благодаря этому «Факел» смог получить лицензию для участия в высшем дивизионе.