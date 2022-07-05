«Факел» заявил «Волгоград-Арену» как резервный стадион. Команда может играть на нем в случае неполадок на своем стадионе

Теги премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов Волгоград-Арена стадионы Футбол

«Факел» в случае неполадок на стадионе будет проводить домашние матчи в Волгограде.

Воронежский клуб заявил «Волгоград-Арену» в качестве резервного стадиона на чемпионат России, сообщает «РБ Спорт». На ней команда может провести несколько матчей в случае краткосрочных неполадок на своем стадионе.

Ранее РФС сообщил о том, что Центральный стадион профсоюзов в Воронеже получил сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории, который позволяет принимать матчи РПЛ. Благодаря этому «Факел» смог получить лицензию для участия в высшем дивизионе.

 

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