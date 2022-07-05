Де Лигт хочет в «Баварию» после разговора с Нагельсманном и Салихамиджичем. 80 млн евро – стартовая цена

«Бавария» работает над переходом защитника Маттейса де Лигта из .

Sky Sport Deutschland сообщает, что переговоры между клубами о трансфере 22-летнего футболиста уже идут полным ходом.

хочет, чтобы подписала игрока, который стал бы лидером обороны. Де Лигт считается подходящим футболистом для этой задачи. Это приоритетный кандидат «Баварии» для усиления центра обороны.

Спортивный директор мюнхенцев и Нагельсманн уже общались с де Лигтом лично и убедили его в силе проекта «Баварии». Теперь Маттейс хочет присоединиться к немецкому клубу.

«Бавария» хотела подписать де Лигта еще летом 2019 года, когда он перешел из «Аякса» в «Ювентус». С тех пор мюнхенский клуб не прекращал контакты с ним, и такая настойчивость впечатлила Маттейса.

Препятствием для организации сделки может стать высокая цена де Лигта. Его отступные по контракту с «Ювентусом» – 120 млн евро.

Вероятно, итальянский клуб будет готов вступить в переговоры о трансфере, если за Маттейса предложат 80 млн евро или более, а для «Баварии» сумма в 60 млн евро уже станет серьезным препятствием – особенно если клуб больше никого не продаст.

Также на защитника сборной Нидерландов всерьез претендует . Существует вероятность того, что «Бавария» не сможет конкурировать с лондонским клубом с точки зрения финансовых возможностей.

Но в данный момент де Лигт предпочел бы перейти в «Баварию». Игрок надеется, что клубы договорятся о трансфере.

Де Лигт отыграл 42 матча за «Ювентус» в минувшем сезоне и забил 3 гола. Статистику защитника, присоединившегося к «Юве» летом 2019 года, можно изучить здесь.