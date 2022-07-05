«Бавария» хочет подписать де Лигта – контакты с «Юве» уже были. «Челси» тоже претендует на защитника

«Бавария» проявляет серьезный интерес к защитнику «Ювентуса» Маттейсу де Лигту.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, между клубами состоялись первые контакты по поводу возможного трансфера 22-летнего футболиста.

Теперь необходимо понять, готова ли удовлетворить финансовые запросы «Ювентуса». Также пока неясно, захочет ли Маттейс перейти в немецкий клуб. В данный момент приоритет де Лигта – трансфер в . Игрок хочет поработать с Томасом Тухелем.

Лондонский клуб сохраняет интерес к защитнику. Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен покинули «Челси», и поэтому «синие» намерены подписать хотя бы одного центрального защитника этим летом. Также клубу интересен Милан Шкриньяр из «Интера», за которого борется «ПСЖ», и Калиду Кулибали из «Наполи».

Трансферная активность «Ювентуса» этим летом полностью зависит от возможного трансфера де Лигта. Итальянский клуб откажется от включения игроков других клубов в сделку по Маттейсу.

Сообщалось, что «Челси» готов дать за защитника 75-80 млн евро, но «Юве» требует 90-100 млн.

Де Лигт отыграл 42 матча за «Ювентус» в минувшем сезоне и забил 3 гола. Статистику защитника, присоединившегося к «Юве» летом 2019 года, можно изучить здесь.