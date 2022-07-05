Медина заявил, что не собирается уходить из ЦСКА

Вингер Хесус Медина заявил, что не собирается уходить из .

– Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом не ухожу.

– Сколько лет Россия будет еще без еврокубков?

– Не знаю. Это сложный вопрос, мы, футболисты, должны работать. Я – профессионал своего дела, и моя задача – выкладываться на тренировках.

– Где уровень футбола выше: в МЛС, где ты провел несколько лет, или в РПЛ?

– Это абсолютно разные лиги. Российский футбол требует больше выносливости, нежели американский. В МЛС, наверное, легче играть, чем в .

– Ты в Москве чувствуешь себя безопасно?

– Да, конечно, мне нравится Москва, – сказал 25-летний футболист.