«Грановская могла бы купить «Спартак» у Федуна, небольшие сбережения у нее есть, думаю». Кавазашвили о директоре «Челси»

предложил после ухода из «Челси» купить «Спартак».

– Грановская привыкла жить в Англии, ей несподручно ехать в Россию. Я сомневаюсь, что она приедет сюда, когда в Европе такая напряженная ситуация.

Но Грановская потянула бы более уважаемую должность в российском спорте, потому что она очень хороший финансист, менеджер, у нее огромный опыт, она бы принесла пользу в любом месте на любой должности.

– Подошла бы она «Спартаку»?

– Грановская и Зарема в одном клубе – это несопоставимо. Она [Зарема], как тигр, уцепилась когтями за свое место, где чувствует себя хозяйкой, и никому его не отдаст. А генеральным директором клуба Грановская просто не пойдет.

Разве можно сравнивать «Челси», королевский клуб Англии, и «Спартак», народную команду? Там денег немерено, а у нас даже то, что есть, неправильно распределяют.

За время в Англии, я думаю, у нее накопились небольшие сбережения, на которые бы она могла купить клуб у Федуна. Это было бы очень хорошо, потому что она прекрасно понимает футбол, – сказал бывший вратарь и член комитета РФС по этике.

Грановская уйдет из «Челси». Боэли и Тухель займутся трансферами, пока у клуба не появится новый спортивный директор