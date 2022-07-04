Губерниев о Сутормине: «Если бы я играл в футбол, он подо мной сидел бы на лавке»

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Дмитрий Губерниев раскритиковал полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

Ранее футболист сказал, что не считает «Спартак» конкурентом за чемпионство в следующем сезоне.

«Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе. Это называется ткнуть пальцем в небо. Рассудит чемпионат.

Мне сорок семь, если бы я сейчас играл в футбол, то Сутормин подо мной сидел бы на лавке. Сейчас разговор в пользу бедных: кто кому конкурент, кто кому не конкурент.

На месте Сутормина я бы задумался, потому что я играю в футбол лучше, чем он. Алексей бы сидел на лавке, а сорокасемилетний играл бы в основе», – сказал телеведущий и комментатор.

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