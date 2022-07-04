Эриксен устно согласился перейти в «МЮ». Он готов подписать контракт на 3 года

Полузащитник Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход в .

По данным The Athletic, датчанин сообщил представителям «Манчестер Юнайтед», что хотел бы присоединиться к команде. Кристиан готов принять предложение «МЮ» о контракте сроком на три года.

«Ман Юнайтед» начал подготовку контракта для Эриксена. Если проблем на этом этапе не возникнет, 30-летний полузащитник пройдет медицинское обследование.

В минувшем сезоне Эриксен, вернувшийся на поле после остановки сердца во время матча на Евро-2020, выступал за . До этого датчанин играл за «Интер», «Тоттенхэм» и «Аякс». Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Во второй части минувшего сезона Кристиан провел 11 матчей в , забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.