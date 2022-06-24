Эриксен выбирает между «МЮ» и «Брентфордом». Переход в «Тоттенхэм» маловероятен

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Хавбек Кристиан Эриксен пока не определился со своим будущим.

30-летний игрок сборной Дании выбирает между «Манчестер Юнайтед» и своим нынешним клубом – «Брентфордом».

Предложение манкунианцев более финансово выгодное, но семья Эриксена уже привыкла к жизни в Лондоне и не горит желанием покидать столицу Англии.

При этом возвращение полузащитника в «Тоттенхэм» маловероятно, поскольку «шпоры» делают ставку на Родриго Бентанкура и Ива Биссума, тогда как Эриксену в преддверии ЧМ-2022 нужна постоянная игровая практика.

30 июня Эриксен может стать свободным агентом.

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