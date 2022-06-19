Олег Иванов о вариантах в РПЛ: «Третий год биться за выживание – в психбольницу попал бы, наверное»

Хавбек Олег Иванов высказался после своего возвращения в .

– Говорят, что второй раз в одну реку не входят. Но я ворвался. От «Рубина» самые позитивные ощущения.

– Фамейе сказал, что, наверное, «Рубин» сможет выйти в Премьер-лигу. Как вы считаете?

– Хотелось бы без «наверное». Мы предполагаем, а сверху располагают.

– У вас были варианты остаться в ? Или сразу знали, что именно Казань вам интересна?

– Да, были варианты, но, честно сказать, третий год биться за выживание – наверное, в психбольницу попал бы (в предыдущих двух сезонах Иванов выступал за «Уфу» – прим. Sports.ru).

– Вы уже работали со Слуцким в Самаре. Насколько с тех пор он изменился как тренер?

– В Самаре и в сборной поработал. Нисколько не изменился, чуть поправился, волосы выросли.

– Он вроде худел, наоборот?

– Это он корсет надевал.

– Обсуждали вашу роль в команде? Лидер, капитан?

– Это на поле нужно показывать. Начнется сезон и расставит все на свои места, кто лидер, кто запасной, кто капитан, – сказал Иванов.