«Рубин» и «Уфа» еще не подали документы для участия в ФНЛ. Из-за этого они могут не соблюдать потолок зарплат

«Рубин» и «Уфа» еще не подали документы для включения в число участников ФНЛ.

Об этом .ru рассказала пресс-служба лиги.

«Включению в члены ФНЛ предшествует определенная процедура, в том числе прием новых клубов президиумом лиги. На сегодняшний день ни «Рубин», ни «Уфа» не подали необходимые документы для принятия в члены лиги», – сообщили в пресс-службе .

Так как «Рубин» и «Уфа» еще не являются официальными членами ФНЛ, они могут не соблюдать финансовый регламент и потолок зарплат, установленные в лиге.

Отметим, что до старта розыгрыша ФНЛ осталось менее месяца – 1-й тур состоится 17 июля. «Рубин» в 1-м туре сыграет с «Родиной», а «Уфа» – с «Кубанью».

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