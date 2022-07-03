Станкович про 1:2 с «Зенитом»: «Црвена Звезда» задавала ритм в 1-м тайме, но за нереализованные моменты нас наказали»

Теги Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда товарищеские матчи (клубы) Sports.ru Футбол

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович высказался после игры с «Зенитом» (1:2).

– Это был товарищеский матч. Играли с большой интенсивностью, было много единоборств, но все-таки товарищеский матч. Думаю, победил сильнейший.

Очень доволен этим матчем. В первом тайме задавали ритм, но не реализовали моменты, за что нас наказали. Желаю удачи «Зениту».

– Как оцените состояние поля?

– Феноменально. Все: и стадион, и зрители, атмосфера. Такая атмосфера должна быть на футболе, благодарю за прием, который нам оказали, – передает слова тренера корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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