Станкович про 1:2 с «Зенитом»: «Црвена Звезда» задавала ритм в 1-м тайме, но за нереализованные моменты нас наказали»

Главный тренер высказался после игры с (1:2).

– Это был товарищеский матч. Играли с большой интенсивностью, было много единоборств, но все-таки товарищеский матч. Думаю, победил сильнейший.

Очень доволен этим матчем. В первом тайме задавали ритм, но не реализовали моменты, за что нас наказали. Желаю удачи «Зениту».

– Как оцените состояние поля?

– Феноменально. Все: и стадион, и зрители, атмосфера. Такая атмосфера должна быть на футболе, благодарю за прием, который нам оказали, – передает слова тренера корреспондент Александр Дорский.

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