Кассьерра забил 1-й гол за «Зенит» – через 3 минуты после выхода на замену в игре с «Црвеной Звездой»

Нападающий Матео Кассьерра впервые забил за «Зенит».
Форвард вышел на замену на 71-й минуте товарищеской игры с «Црвеной Звездой» при счете 1:0.
Спустя три минуты он увеличил преимущество своей команды, в касание пробив мимо вратаря после передачи полузащитника Вендела.
25-летний колумбиец проводит первый матч после перехода в «Зенит» из «Сочи». Со статистикой его выступлений в минувшем сезоне можно ознакомиться здесь.
Товарищеские матчи. «Зенит» против «Црвены Звезды», «Локомотив» победил «Факел», «Краснодар» обыграл «Форте»