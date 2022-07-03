Кассьерра забил 1-й гол за «Зенит» – через 3 минуты после выхода на замену в игре с «Црвеной Звездой»

Нападающий Матео Кассьерра впервые забил за .

Форвард вышел на замену на 71-й минуте товарищеской игры с при счете 1:0.

Спустя три минуты он увеличил преимущество своей команды, в касание пробив мимо вратаря после передачи полузащитника .

25-летний колумбиец проводит первый матч после перехода в «Зенит» из «Сочи». Со статистикой его выступлений в минувшем сезоне можно ознакомиться здесь.

Товарищеские матчи. «Зенит» против «Црвены Звезды», «Локомотив» победил «Факел», «Краснодар» обыграл «Форте»