«Челси», «Арсеналу» и «Ньюкаслу» интересен Милинкович-Савич. «Лацио» хочет 60 млн евро

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Полузащитник Сергей Милинкович-Савич летом может покинуть «Лацио».

Как сообщает Football.London со ссылкой на Corriere dello Sport, хавбеком заинтересовался главный тренер «Челси» Томас Тухель. Также футболист привлек внимание «Арсенала» и «Ньюкасла».

27-летний серб оценивается римлянами примерно в 60 млн евро, и пока ни один из указанных клубов не решился предложить такую сумму.

При этом «Лацио» интересны два игрока «Челси»: защитник Эмерсон и хавбек Рубен Лофтус-Чик. Не исключено, что они могут стать частью сделки.

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