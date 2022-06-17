«Челси», «Арсеналу» и «Ньюкаслу» интересен Милинкович-Савич. «Лацио» хочет 60 млн евро

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич летом может покинуть .

Как сообщает Football.London со ссылкой на Corriere dello Sport, хавбеком заинтересовался главный тренер «Челси» . Также футболист привлек внимание и .

27-летний серб оценивается римлянами примерно в 60 млн евро, и пока ни один из указанных клубов не решился предложить такую сумму.

При этом «Лацио» интересны два игрока : защитник Эмерсон и хавбек Рубен Лофтус-Чик. Не исключено, что они могут стать частью сделки.