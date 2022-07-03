Сорокин о плюсах Fan ID: «Приблизить к абонементам и подгрузить функции. Их может быть бесконечное количество»

высказался о преимуществах Fan ID.

«Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права. На самом деле это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись. А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то, несущее дополнительные преимущества болельщикам.

Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом. Откровенно говоря, ничего страшного в ведении Fan ID на матчи я не вижу.

С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций подгрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество», – сказал экс-глава оргкомитета финала ЛЧ в Санкт-Петербурге.