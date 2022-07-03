Гонорары судей РПЛ вырастут почти вдвое с весны 2023-го, а не с начала сезона

Повышение оплаты труда судей произойдет лишь в следующем году.

По сведениям , во время сбора рефери в Подмосковье им сообщили о том, что гонорары станут больше не с начала сезона-2022/23, а только с весны 2023 года.

Ранее клубы проголосовали за то, чтобы вознаграждение главного арбитра матча выросло в среднем с нынешних 100 000 рублей до 174 000 за матч, ассистента главного арбитра – с 47 850 рублей до 87 000 рублей за матч.

Карасев о судьях: «Оклад – 30 тысяч рублей. Это несущественная сумма, нужно кормить семью. Зарплату не повышали с 2003 года, наконец-то это случится»

Карасев заработал 6,2 млн рублей за сезон, Иванов – 3,9 млн, Левников – 3,4 млн, Мешков – 3 млн