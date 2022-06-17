Карасев о судьях: «Оклад – 30 тысяч рублей. Это несущественная сумма, нужно кормить семью. Зарплату не повышали с 2003 года, наконец-то это случится»

высказался о повышении зарплат арбитрам .

– Хочу сказать большое спасибо судейскому комитету и клубам, которые утвердили это повышение и работу специального фонда страхования судей.

Все эти годы мы были предоставлены сами себе: сами лечились, сами искали докторов, сами оплачивали это все. А зарплату не повышали уже очень давно, с 2003 года, насколько я помню. С тех пор практически ничего не повышалось – хотя работа здесь и шла, но какие-то причины мешали. Хорошо, что это наконец-то случится.

Считаю, нас не очень-то и много: 20 человек в листе главных судей и, по-моему, 55 ассистентов. То есть это элита судейского корпуса России – зарплаты должны были рано или поздно повыситься, чтобы мы обеспечивали себе нормальное существование.

Я с ребятами [после принятия решения] еще не общался, но разговоры эти всегда между нами велись. Все были единодушны: хотя бы какие-то поступательные шаги в эту сторону необходимы.

– В недавнем интервью вы сказали: «Мы судим матчи, в которых играют миллионеры, а сами зарабатываем несравнимо меньше». Эти слова как-то повлияли на решение руководства увеличить зарплату судьям?

– Не думаю, что это как-то повлияло. Мы уже давно обсуждали этот вопрос. В любом случае руководство судейского комитета, [глава департамента судейства] Павел Каманцев и Ашот Рафаилович Хачатурянц, не раз спрашивали меня о судейских проблемах, когда мы встречались. Я постоянно обсуждал с ними эту тему, просил вернуться к этому вопросу и сделать важные шаги. Интервью и слова – одно дело, а другое – где взять дополнительные средства на арбитров.

К счастью, руководство договорилось с клубами, которые будут отправлять часть [своих доходов] на зарплаты судьям. Клубы поняли, что это важно, что у нас давно не повышалась зарплата и что все эти годы мы выходили на поле, где футболисты играют за очень большие деньги, а мы получали сравнительно мало.

Вы поймите: в каждом матче решается судьба чемпионата, Кубка, потенциального попадания в еврокубки. Поэтому цена ошибки арбитра слишком велика – каждая погрешность ставит под угрозу его карьеру. И все это сильно давит, работа очень непростая и нервная. Так что материальная сторона – важный аспект. Как и страхование судей, чтобы мы себя чувствовали защищенными в этом плане.

Естественно, мы допускаем ошибки, пропускаем матчи, длительное время кто-то не судит. Тогда судья получает ежемесячный оклад в 30 тысяч рублей, точнее, 26 тысяч на руки с учетом вычета налогов. Сами понимаете, это несущественная сумма для арбитра, которому нужно кормить семью.

Точно не знаю, повысится ли оклад в будущем, но что уже сейчас происходит, здорово. Ты отсудил матч, заработал деньги, – сказал Карасев.