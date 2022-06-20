Карасев заработал 6,2 млн рублей за сезон, Иванов – 3,9 млн, Левников – 3,4 млн, Мешков – 3 млн

Сергей Карасев заработал больше остальных российских судей в сезоне-2021/22.
По подсчетам Metaratings, за работу на матчах в России и в еврокубках суммарно арбитр заработал примерно 6,2 млн рублей (после уплаты налогов). Здесь учитываются и 5,5 тысячи евро за игру плей-офф Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» – гонорар пока не переведен.
Суммарные доходы Сергея Иванова составили около 3,9 млн рублей, Кирилла Левникова – 3,4 млн рублей, Виталия Мешкова – 3 млн, Владислава Безбородова – 2,77 млн.
Если рассматривать только средства за работу на матчах внутри страны, лидером является Левников – 2,88 млн рублей, далее идут Иванов (2,78 млн), Безбородов (2,77 млн), Мешков (2,75 млн) и Карасев (2,55 млн).
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