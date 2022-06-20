Карасев заработал 6,2 млн рублей за сезон, Иванов – 3,9 млн, Левников – 3,4 млн, Мешков – 3 млн

заработал больше остальных российских судей в сезоне-2021/22.

По подсчетам Metaratings, за работу на матчах в России и в еврокубках суммарно арбитр заработал примерно 6,2 млн рублей (после уплаты налогов). Здесь учитываются и 5,5 тысячи евро за игру плей-офф Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» – гонорар пока не переведен.

Суммарные доходы составили около 3,9 млн рублей, – 3,4 млн рублей, – 3 млн, – 2,77 млн.

Если рассматривать только средства за работу на матчах внутри страны, лидером является Левников – 2,88 млн рублей, далее идут Иванов (2,78 млн), Безбородов (2,77 млн), Мешков (2,75 млн) и Карасев (2,55 млн).

Карасев о судьях: «Оклад – 30 тысяч рублей. Это несущественная сумма, нужно кормить семью. Зарплату не повышали с 2003 года, наконец-то это случится»

Хачатурянц о повышении зарплат у арбитров в РПЛ: «Очень важно, что наши судьи будут получать достойные деньги»