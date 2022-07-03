Борис Ротенберг: «Всегда буду говорить: «Спорт вне политики». Хотим, чтобы дети приезжали и понимали, что мир и дружба – это есть в России»

рассказал о желании «Сочи» провести международный юношеский турнир.

– Я работал детским тренером. Для меня находиться на поле нашей академии – очень приятное ощущение. Это дает понимание, что мы на правильном пути. У нас в академии более 200 детей, развитие идет.

В этом году мы [главная команда] достигли такого результата, что дети все больше приходят к нам в клуб. Мы стараемся не отсеивать никого – чтобы каждый мог попасть к нам и развиваться дальше.

Очень много стран приходит к нам на сотрудничество по международной линии.

Понятно, что сейчас тяжелая ситуация, но я всегда говорил и буду говорить: «Спорт вне политики». Это наоборот содружество и единение. Спорт должен объединять.

Очень многие страны хотят с нами сотрудничать. Хотим проводить юношеский международный турнир. Мы хотим, чтобы дети имели возможность сюда [в Сочи] приезжать и понимали, что мир и дружба – это все есть в нашей стране.

– Какой это пул стран, которых рассматриваете к сотрудничеству?

– Мы разговариваем со всеми странами. Многие, конечно, сейчас побаиваются. Но на уровне детского спорта никогда не будет антагонизма.

Многие страны: Сербия, Турция, азиатские страны, близкие нам еще во времен СССР, хотят сотрудничать и развиваться. А здесь очень хорошие для этого условия, – сказал президент .