Переезд в Саудовскую Аравию – не приоритет для Оздоева, несмотря на более выгодные предложения. Он интересен 2 саудовским и 3 турецким клубам

Бывший игрок может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным , полузащитник получил официальные предложения от двух саудовских клубов – бумаги ему прислали «Аль-Иттифак» и «Дамак».

Также Магомед интересен нескольким турецким клубам. Это «Фатих Карагюмрюк», и «Адана Демирспор».

Предложения из Саудовской Аравии более выгодны и конкретны, но эти варианты продолжения карьеры не являются приоритетными для Оздоева.

занял 5-е место в минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии, – 11-е. В чемпионате Турции стал 8-м, – 9-м. «Анкарагюджю» стал 2-м во втором турецком дивизионе.

Сообщалось, что Оздоев ведет переговоры с «Аль-Хилалем» – чемпионом Саудовской Аравии и победителем азиатской Лиги чемпионов.

Россиянин выступал за «Зенит» с 2018 года. В составе сине-бело-голубых он четыре раза становился чемпионом России и побеждал в Кубке страны.

Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.