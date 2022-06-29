Переезд в Саудовскую Аравию – не приоритет для Оздоева, несмотря на более выгодные предложения. Он интересен 2 саудовским и 3 турецким клубам

Бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным «Спорт-Экспресса», полузащитник получил официальные предложения от двух саудовских клубов – бумаги ему прислали «Аль-Иттифак» и «Дамак».
Также Магомед интересен нескольким турецким клубам. Это «Фатих Карагюмрюк», «Анкарагюджю» и «Адана Демирспор».
Предложения из Саудовской Аравии более выгодны и конкретны, но эти варианты продолжения карьеры не являются приоритетными для Оздоева.
«Дамак» занял 5-е место в минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии, «Аль-Иттифак» – 11-е. В чемпионате Турции «Фатих Карагюмрюк» стал 8-м, «Адана Демирспор» – 9-м. «Анкарагюджю» стал 2-м во втором турецком дивизионе.
Сообщалось, что Оздоев ведет переговоры с «Аль-Хилалем» – чемпионом Саудовской Аравии и победителем азиатской Лиги чемпионов.
Россиянин выступал за «Зенит» с 2018 года. В составе сине-бело-голубых он четыре раза становился чемпионом России и побеждал в Кубке страны.
Статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.