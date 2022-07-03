Медведев об игре с «Црвеной Звездой»: «Спорт – посол мира между странами. Его сигналы доходят до самых высоких политических сфер»

Гендиректор считает, что спорт помогает решать международные противоречия.

затронул эту тему, рассуждая о предстоящем товарищеском матче «Зенита» с «Црвеной Звездой».

– Сочи – это отличная инфраструктура, отличный стадион «Фишт». Было много вариантов его использования, я рад, что он сейчас принимает футбол.

С «Црвеной Звездой» мы по сути продлили соглашение, которое охватывает всю футбольную вертикаль, включая самый высокий уровень. Не секрет, что на сегодня и «Зенит» – чемпионы своих стран. Хочу отметить, что, несмотря на все ограничения, с которыми столкнулись наши клубы и сборные, мы с «Црвеной» нашли возможность провести этот матч.

Думаю, это сигнал всем – предназначение спорта не только развивать спортивные навыки, но и быть послом мира между странами. Спортивная дипломатия, а я ей занимался с холодной войны, сигналы от спорта доходят до самых высоких политических сфер.

Надеюсь, наш матч с «Црвеной Звездой» не останется единственным, и эта традиция будет продолжена. И что период игр в условиях ограничений не затянется.

Естественно, что наше сотрудничество подразумевает работу тренеров и турниры мальчишек разных возрастов. Футбол быстро развивается, с использованием высоких технологий. Сотрудничество будет по всем направлениям.

– Будет ли ответный матч с «Црвеной Звездой» в Белграде?

– Это будет зависеть от календаря обоих клубов. Появится такая возможность, с удовольствием сыграем. Вчера уже обсуждали совместные планы на конец ноября, – сказал Медведев.