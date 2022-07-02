«Челси» может попытаться подписать де Йонга, если трансфер в «МЮ» из «Барсы» сорвется

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

«Синие» внимательно следят за ситуацией с переходом игрока в «Манчестер Юнайтед». Ранее манкунианцы согласовали покупку 25-летнего игрока за 65+20 млн евро.

Сейчас и де Йонг обсуждают условия личного контракта. Если переход футболиста сорвется, готов попытаться его подписать, сообщает The Guardian.

В отличие от «Манчестер Юнайтед», лондонский клуб выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что может повлиять на де Йонга, желающего играть в главном еврокубке.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.