«Челси» может попытаться подписать де Йонга, если трансфер в «МЮ» из «Барсы» сорвется

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

«Синие» внимательно следят за ситуацией с переходом игрока в «Манчестер Юнайтед». Ранее манкунианцы согласовали покупку 25-летнего игрока за 65+20 млн евро.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» и де Йонг обсуждают условия личного контракта. Если переход футболиста сорвется, «Челси» готов попытаться его подписать, сообщает The Guardian.

В отличие от «Манчестер Юнайтед», лондонский клуб выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что может повлиять на де Йонга, желающего играть в главном еврокубке.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

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